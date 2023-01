Sono due i feriti nell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla statale 554: si tratta di un camionista originario di Sassari e di una donna di Iglesias. Il primo era alla guida di un Iveco; la donna era invece al volante della sua Citroën.

I due si trovano ricoverati al Policlinico di Monserrato con la prognosi legata agli accertamenti sanitari in corso. Non corrono, per fortuna, pericolo di vita anche se sono stati accompagnati in ospedale in codice rosso.

I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale di Selargius, coordinata dal capitano Tomaso Acquas: l'incidente si è verificato al semaforo all'altezza di via Nenni, sulla corsia direzione Quartu, in territorio di Selargius. Ci sarebbe stato un tamponamento con l’auto volata fuori strada oltre la cunetta e con l'autocarro Iveco che è ugualmente finito fuori strada, fermandosi sulla cunetta.

Immediato l'allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio con l'arrivo di diverse ambulanze del 118 e di alcune pattuglie della Polizia locale di Selargius.

Il traffico veniva subito deviato su strade laterali, mentre i sanitari iniziavano i soccorsi dei feriti, poi trasportati al policlinico.

I rilievi di legge sono andati avanti per oltre un'ora.

Non sono mancati ovviamente i disagi per gli automobilisti in transito.

