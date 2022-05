È fissata per il prossimo 13 luglio l'udienza preliminare per decidere sul rinvio a giudizio chiesto dal pm di Cagliari Emanuele Secci nei confronti dell'automobilista accusato di aver travolto e ucciso - nell’estate 2020 – Tonia Dentoni, 47enne di Selargius, che si apprestava ad attraversare la strada sulle strisce pedonali.

Terminate le indagini preliminari, il magistrato inquirente ha chiesto il processo per un automobilista – un 32enne di Genoni -, accusato di omicidio stradale.

Secondo la ricostruzione della Procura, eseguita dal perito Stefano Ferrigno, la sera dell’incidente, accaduto alle 21.50 del 20 agosto di due anni fa, tra via Nievo e Via Milano a Selargius, la Peugeot 207 condotta dall'indagato, per ragioni non chiarite, ha falciato la donna che aveva appena iniziato ad attraversare sulle strisce.

La 47enne è poi deceduta il giorno dopo in ospedale, dove era stata trasportata d’urgenza dopo l’allarme.

