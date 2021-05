Incidente mortale nella notte a Quartu Sant’Elena.

E’ successo intorno all’1 in via Pirastu. Un’Opel Astra è uscita fuori strada e si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento.

Ha perso la vita un uomo di 37 anni di origine nigeriana, Isauma Fredy: gli altri occupanti – nella vettura c’erano due o tre persone – hanno riportato lievi ferite.

Immediato l’intervento del 118, che nulla ha potuto fare per salvare la vita al giovane. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Quartu, che hanno avviato gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.

I militari stanno ascoltando alcuni testimoni per ricostrure i fatti.

(Unioneonline/L)

