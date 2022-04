È stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio stradale il 21enne Michele Colpani, fidanzato della diciassettenne Francesca Alessia Pisano che ha perso la vita nel tragico incidente del 12 aprile scorso a Poggio dei Pini. I due giovani di Capoterra viaggiavano sull’Alfa Gt del giovane che, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada in prossimità di una doppia curva. Martedì scorso, la ragazza avrebbe compiuto 18 anni.

L’inchiesta

Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla sostituta procuratrice Nicoletta Mari, sono ancora in corso per individuare un secondo veicolo, un’auto bianca, che è stata segnalata da un testimone oculare. I due mezzi – stando al racconto di un giovane che seguiva la coppia finita fuori strada – si sarebbero trovati l’uno davanti all’altro all’uscita di una curva, ma per il momento la Procura ha deciso di procedere comunque con l’affidamento della consulenza tecnica per accertare la dinamica dell’incidente. Per questa ragione, il 21enne che si trovava alla guida dell’Alfa Gt è stato iscritto nel registro degli indagati.

La consulenza

La pm ha incaricato l’esperto di infortunistica stradale Stefano Ferrigno di accertare la dinamica dell’incidente, analizzando sia il veicolo posto sotto sequestro che i rilievi raccolti dai carabinieri. Il ragazzo, difeso dall’avvocato Giuseppe Sideri, non ha nominato un proprio consulente di parte. Nel corso del conferimento dell’incarico si è costituito anche l'avvocato Franco Villa per Antonello Pisano, il padre della ragazza deceduta: la famiglia ha indicato come proprio esperto l’ingegnere Paolo Marcialis. Entro 90 giorni si conosceranno i primi esiti degli accertamenti tecnici richiesti dalla Procura.

La dinamica

Stando ai primi accertamenti, ancora sommari, l’Alfa Gt non avrebbe viaggiato ad un'andatura elevata, ma quando l’auto è finita fuori strada avrebbe urtato un albero ribaltandosi. I due giovani fidanzati sarebbero stati sbalzati fuori dell'abitacolo e Alessia Pisano è stata trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Nonostante il disperato tentativo dei medici di salvarle la vita con un intervento chirurgico, la diciassettenne non ce l’ha fatta. Nel frattempo gli investigatori continuano a cercare l’auto che è stata segnalata dall'amico dei due e che avrebbe incrociato l’Alfa un istante prima dell’incidente.

Francesco Pinna

