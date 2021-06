Incidente nella notte al Margine Rosso: un giovane è stato trasportato al Brotzu in codice rosso. In ospedale le sue condizioni non sono comunque giudicate gravi. Non è insomma in pericolo di vita.

Alla rotonda l'auto condotta dal 31enne, e senza altri passeggeri nell'abitacolo, ha sbandato finendo contro il cordolo e volando quindi sul marciapiede. Immediato l'allarme lanciato da automobilisti di passaggio con l'arrivo di una ambulanza del 118 e dei carabinieri della Stazione di Flumini. Il ferito, che ha riportato diversi traumi, è stato adagiato sull'ambulanza e trasportato al Brotzu in codice rosso. Ma dome detto, per fortuna, non corre pericolo di vita. Anzi le sue condizioni sono subito migliorate.

I carabinieri di Flumini hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Oggi il traffico è particolarmente intenso su tutto il litorale, destinazione la costa sud orientale per Torre delle Stelle, Villasimius e Costa Rei dove le spiagge sono già affollate. Tanta afa e qualche nuvola di buon mattino non hanno scoraggiato i vacanzieri della domenica.

