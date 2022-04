Scontro fra due auto durante la notte in viale Colombo a Quartu, un incidente fortunatamente senza feriti.

L'accaduto si sarebbe potuto chiudere col risarcimento delle compagnie di assicurazione. Invece sono arrivati i carabinieri, visto che i due conducenti non si sarebbero messi d'accordo. Risultato: entrambi sono stati denunciati in guida in stato di ebrezza.

Al volante di una delle macchine c'era una donna che all'etilometro ha fatto registrare un tasso alcolico di quasi cinque volte superiore al limite di legge.

Sull’altra vettura c’era invece un uomo che al test ha fatto registrare un tasso di quasi tre volte superiore alla norma. Da qui le denunce a loro carico firmate dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu che hanno effettuato i rilievi di legge.

Inoltre, entrambe le auto sono state sequestrate.

© Riproduzione riservata