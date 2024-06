Tragedia nella notte a Maracalagonis lungo la strada provinciale che dal paese porta al bivio di Gannì e alla vecchia Orientale sarda.

La vittima, 22 anni di Quartucciu, era alla guida di una Bmw all'altezza della zona industriale di Maracalagonis: per cause ancora in via di accertamento l'auto ha sbandato finendo fuori strada.

Immediato l'allarme lanciato da automobilisti di passaggio con telefonate ai carabinieri di Quartu e al 118. Soccorso e adagiato sulla stessa ambulanza, il ragazzo è stato accompagnato al Brotzu dove è deceduto.

I rilievi di legge vengono svolti dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu coordinati dal capitano Ignazio Cabras.

Il giovane era solo in macchina, forse stava rientrando a casa. Sulla vicenda è stata già informata la Procura della Repubblica.

© Riproduzione riservata