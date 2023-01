Brutto incidente poco prima delle 14,30 sulla 554, in territorio di Selargius, sulla carreggiata in direzione Quartu.

Stando alle prime informazioni, nell’impatto sono coinvolti un camion e un’auto. Si registrano tre feriti, soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a bordo di ambulanze. Codice rosso, per tutti, ma solo per dinamica: l’auto è volata sulla fuori strada ma nessuno degli occupanti sarebbe in pericolo di vita.

Ancora da ricostruire cosa sia successo con esattezza: al lavoro ci sono gli agenti della polizia locale di Selargius.

Pesantissimi disagi per il traffico, anche nell’altra direzione, a causa dei curiosi.

(Unioneonline/E.Fr.)

