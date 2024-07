Il fuoco nella notte ha dilagato tra Monserrato e Selargius.

Un grosso incendio scoppiato intorno a mezzanotte ha tenuto in apprensione dei residenti delle abitazioni che danno sullo sterrato a ridosso di via Trieste, in località San Lussorio, il lungo rettilineo che collega il territorio dei due Comuni.

L'incendio di questa notte

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.

