Intervento dei vigili del fuoco nella notte, a Flumini di Quartu, per un vasto incendio di masserizie e vegetazione in via Is Ammostus.

L’allarme è scattato intorno alle 22 di ieri: immediato l’arrivo sul posto di una squadra di pronto intervento con due autobotti e un automezzo per il ricambio degli autorespiratori.

I pompieri hanno provveduto allo spegnimento del rogo che ha coinvolto un grosso cumulo di masserizie e la vegetazione circostante.

Dopo oltre quattro ore di lavoro l’area è stata messa in sicurezza e bonificata dai focolai residui.

Nessuna persona risulta coinvolta.

Già avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

