I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Maracalagonis, in via Dante, per un incendio scoppiato in un appartamento per un cortocircuito alla presa del bagno.

Soccorsa una donna di 84 anni, che si trovava all’interno dell’abitazione con un’altra persona. L’anziana è rimasta intossicata dopo aver respirato il fumo che in poco tempo ha invaso la sua casa.

Sul posto gli operatori del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. In corso la bonifica dell’area, ancora da stabilire le cause dell’incidente.

(Unioneonline/v.f.)

