E' divampato ad Escolca intorno alle 15 un incendio che ha interessato un'abitazione privata e coinvolto le due persone che vi abitavano, un uomo e una donna. Pare che l'incendio sia partito dalla cucina mentre veniva acceso il caminetto.

Nessuna conseguenza grave per la coppia e per due Carabinieri che sono arrivati da Isili. La donna e i due militari sono stati trasportati all'ospedale san Giuseppe con sintomi di inalazione di fumi, l'uomo non è voluto andare.

Sul posto oltre ai carabinieri sono arrivati i Vigili del Fuoco e i soccorritori di Mandas.

