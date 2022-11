Paura a Quartu Sant’Elena per un incendio che si è sviluppato in una palazzina, in un appartamento al primo piano. Le fiamme pare si siano propagate a causa di un corto circuito.

L’allarme è scattato in via Ariosto: tante persone, spaventate, sono scese per strada. Tutte le abitazioni dell’edificio sono state evacuate per precauzione.

A dare l’allarme una bimba di sette anni, che ha immediatamente avvisato il padre. La piccola è già stata messa in salvo insieme ai genitori e ad altri due bambini.

Sul posto ci sono i Vigili del fuoco con un’autopompa e un’autobotte, e le forze dell’ordine.

Grande la disperazione della famigliola, pur nella consapevolezza che sarebbe potuta finire molto peggio: «Abbiamo perso tutto nel rogo, non ci è rimasto più nulla». La stessa famiglia lancia anche un appello per avere aiuto e supporto.

LO SPEGNIMENTO DELLE FIAMME:

