Complesso intervento questo pomeriggio per i vigili del fuoco a Villaputzu. La squadra del distaccamento di San Vito è intervenuta per domare un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione in via Flumendosa.

Le fiamme avevano avvolto tre bombole, che hanno rischiato di esplodere. Il dramma non si è consumato grazie al pronto intervento dei soccorsi.

Durante le operazioni di spegnimento lo stabile è stato sgomberato: è stato necessario anche l’intervento del 118 perché tra gli occupanti c’era una donna anziana allettata, portata in salvo.

Sono stati avviati gli accertamenti per determinare le cause del rogo, che poteva avere effetti devastanti.

(Unioneonline/E.Fr.)

