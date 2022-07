Incendio nella notte in una abitazione della via Lussu a Villasimius. Le fiamme, sviluppatesi per cause in via di accertamento, hanno danneggiato parte della struttura.

Immediato l'allarme con l'intervento dei vigili del fuoco della sede di San Vito che hanno circoscritto e domato le fiamme.

I carabinieri della Stazione e del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito hanno avviato le indagini. In merito non si hanno al momento altri particolari.

