Le fiamme si sono sviluppate nella zona di Is Tumbus in territorio di Maracalagonis, aggredendo rapidamente la macchia mediterranea e piante d’alto fusto,ma anche lambendo anche alcune abitazioni per fortuna senza creare danni.

Immediato l'intervento dei forestali di Sinnai, del volontari del Masise, dei Vigili del fuoco e di un elicottero della forestale decollato da Pula.

Il fuoco è stato così domato: restano i danni, il rogo ha ridotto in cenere un ettaro e mezzo di bosco. I forestali hanno già effettuato in sopralluogo, ora si indaga per risalire alle cause e agli eventuali incendiari.

