È stato inaugurato il nuovo tratto della S.S. 195 Sulcitana, che collega Capoterra a Sarroch, importante novità per i collegamenti nel Sud Sardegna.

Con un investimento totale di 160 milioni di euro, compreso il lotto 3 aperto nel 2020, la nuova arteria stradale contribuirà a snellire il traffico lungo la costa sud e a migliorare l’accesso a Pula, Villa San Pietro e altri comuni della zona.

L’inaugurazione si è svolta intorno alle 17, dopo la benedizione del parroco don Gianni, alla presenza di molti rappresentanti di Anas, direttori dei lavori e sindaci dei comuni coinvolti. Il completamento dell’opera, con l'apertura del tratto fino a Macchiareddu, è previsto per marzo 2025.

«È un grande passo avanti ma non basta», ha dichiarato il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau. «Sarà compito mio e dell’amministrazione gestire questa novità e gli eventuali rischi».

Angelo Dessì, sindaco di Sarroch, ha aggiunto: «Un tassello importante, ma dobbiamo fare di più. Il traffico veicolare che interessa la nostra zona è significativo e spesso si sovrappone con quello turistico».

Anche Marina Madeddu, sindaca di Villa San Pietro, ha espresso preoccupazione per la sicurezza: «Mi preoccupo soprattutto per i miei concittadini che percorrono la strada per raggiungere Cagliari per lavoro, e per la sicurezza delle strade».

Sul fronte del turismo, il sindaco di Pula, Walter Cabasino, ha commentato: «Da Elmas a Pula, prima ci si impiegava circa un’ora e un quarto; questa nuova arteria ridurrà di almeno venti minuti il percorso, permettendo ai turisti di raggiungerci più facilmente».

