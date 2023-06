Una “trasferta” notturna a Villasimius per fare razzia nei negozi del centro turistico.

A distanza di oltre un anno sono stati identificati e deferiti per furto aggravato in concorso due uomini, secondo gli investigatori responsabili di una serie di spaccate avvenute nella notte tra il 14 e il 15 giugno 2022 nel centro di Villasimius.

In poche ore forzarono le porte d’ingresso di tre attività che si trovano in via del Mare e portarono via i contanti dalle casse per poi ripartire verso Cagliari.

Una serie di furti che destò allarme e preoccupazione tra commercianti e residenti della cittadini. I negozi presi di mira sono il ristorante “Doppio Malto”, la macelleria “Didu Virgilio & c.s.a.s.” e il negozio di prodotti tipici “Cimada s.r.l.s.”.

Le indagini dei carabinieri della locale stazione sono partite visualizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Acquisiti i filmati di diversi impianti privati per ricostruire i movimenti avvenuti in zona nella notte, i militari hanno effettuato inoltre tutti i rilievi nei negozi colpiti dai raid ricostruendo tutta la scorribanda e identificando i due presunti responsabili, un 39enne e un 41enne, entrambi cagliaritani noti alle forze dell’ordine.

Fondamentali per dare una svolta alle indagini gli accertamenti tecnici biologici e dattiloscopici dei carabinieri del Ris di Cagliari.

(Unioneonline/L)

