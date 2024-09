Sarebbe doloso l'incendio che la scorsa notte ha distrutto quattro furgoni del gruppo Camst, una delle più grosse ditte che operano nella penisola e in Sardegna nel settore del catering, al servizio di ospedali, mense scolastische e aziende varie.

Il fuoco sarebbe stato appiccato contemporaneamente ai quattro mezzi parcheggiati in un'area di Sa Cantonera in attesa di essere riparati da guasti meccanici. I vigili del fuoco e i carabinieri escludono il corto circuito. I danni si avvicinano ai 45mila euro. Le fiamme hanno risparmiato altri due mezzi parcheggiati nelle vicinanze e un Punto di cottura per l'emergenza di proprietà sempre della Camst. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Sestu, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali. Già inerrogate diverse persone. Si sta pure cercando di risalire a qualche testimonianza. Sulla viceda è stata informata la Procura della Repubblica.

