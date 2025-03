È stato sorpreso dai carabinieri mentre stava vendendo una dose di cocaina a un cliente. A Quartu i Carabinieri hanno arrestato un 40enne disoccupato con precedenti di polizia. L’operazione è avvenuta ieri notte a seguito di un lungo lavoro di investigazione e pedinamenti.

L’uomo era tenuto d’occhio da tempo: il suo nome era emerso più volte nel corso delle attività antidroga e diversi movimenti sospetti nei pressi della sua abitazione avevano rafforzato il sospetto che potesse essere un punto di riferimento lo spaccio locale.

La svolta è arrivata dopo giorni di osservazione, grazie a cui i militari sono riusciti a ricostruire le abitudini e le modalità con cui il 40enne gestiva la sua attività. Nella notte, l’uomo è stato beccato mentre vendeva un involucro con 0,20 grammi di cocaina a un 37enne di Quartucciu. Il cliente ha ammesso di aver acquistato per uso personale.

I Carabinieri, con il supporto dell’Unità Cinofila della Compagnia di Cagliari, hanno proseguito l’operazione con una perquisizione domiciliare, che ha portato alla scoperta di 20 grammi di cocaina suddivisi in dosi, 530 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Per il 40enne sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima previsto in mattinata. Il 37enne che ha acquistato la dose è stato invece segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

(Unioneonline/v.f.)

