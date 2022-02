Ennesimo raggiro realizzato nella penisola con vittime in Sardegna. Questa volta, a cascare nel tranello è stata una 47enne di Suelli. Ai carabinieri di Senorbì ha raccontato di aver risposto a un annuncio pubblicato su una nota piattaforma di commercio online per l’acquisto di un mix audio digitale, versando 290 euro su una Postepay a titolo di pagamento. L’oggetto non lo aveva mai ricevuto e la venditrice era sparita.

Avviati gli accertamenti, i militari sono risaliti alla sua identità e l’hanno denunciata per truffa aggravata: è una 25enne napoletana già nota alle forze dell’ordine.

