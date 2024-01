Voleva fare il parrucchiere Thomas Frau e per questo si stava impegnando duramente. Già da qualche tempo lavorava in un salone in città, a Quartu ed era certo che entro pochi anni sarebbe riuscito ad aprire il suo di salone.

Era bravo, lo dicevano tutti, su questo non c'è dubbio e la carriera che aveva davanti era piena di cose belle. Purtroppo però i suoi sogni e le sue speranze si sono infranti come i vetri della sua Peugeot 207, in quel maledetto incidente in via Vesalio. Era sempre sorridente Thomas, gentile e disponibile con tutti come lo ricordano amici e parenti. Un ragazzo d'oro che amava divertirsi e andare in discoteca con i suoi cugini e i suoi amici proprio come aveva fatto ieri sera.

E con i suoi cugini e i suoi parenti si incontrava sempre soprattutto per le partite a biliardino del fine settimana. Adesso invece nel quartiere di Sant'Antonio dove è cresciuto c'è spazio solo per il dolore. Un dolore fortissimo che avvolge tutta la comunità della zona che da stamattina quando si è appresa la notizia, si è stretta alla famiglia del giovane. A papà Sergio e a mamma Stefania stretti in un dolore inconsolabile.

© Riproduzione riservata