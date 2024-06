L’iniziativa nasce da una grande passione calcistica con l’obiettivo di riunire i tifosi di tutte le età, creando tante occasioni di incontro e di rilevanza sociale. A Mandas è nato ufficialmente il Milan Club, fondato da un gruppo di tifosi che ha deciso di intitolare l’associazione a Renato Raccis, il primo bomber sardo della Serie A nato il 17 giugno 1922 nel Comune della Trexenta che ha giocato nel Milan nella stagione 1947-1948. «L’iniziativa dà lustro alla comunità e offre l’occasione di celebrare il mitico Renato Raccis, il bomber a cui abbiamo dedicato gli impianti sportivi comunali», ha detto il vicesindaco Umberto Deidda.

In occasione dell’inaugurazione del Club, dopo la benedizione del parroco don Davide Pau, c’è stato il tradizionale taglio del nastro da parte del sindaco Umberto Oppus alla presenza dei figli del campione, Giorgio e Donatella Raccis. «È doveroso ringraziare i promotori del Milan Club Renato Raccis, tutti i soci che hanno aderito sottoscrivendo la tessera, gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’inaugurazione della nostra sede in via Amsicora, i signori Giorgio e Donatella Raccis per aver dato il loro benestare, il nostro parroco, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e in particolare il sindaco Oppus per il contributo generoso e per le tante iniziative promosse per ricordare il nostro bomber mandarese», ha detto il presidente Costantino Spano.

