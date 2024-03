Una piazza dedicata alla figura di Maria Luisa Ferrarese Ceruti. In occasione della Giornata internazionale della donna, l’amministrazione comunale ha organizzato per domani alle 11 l’inaugurazione della piazza di via Fermi intitolata all’archeologa di fama internazionale, che ha reso lustro a Sarroch grazie ai primi scavi condotti tra il 1980 e il 1984 nel sito nuragico di Antigori.

Durante la cerimonia d'intitolazione, organizzata in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Sarroch, verrà posta una teca che ricorda la vita, gli studi e le ricerche condotte ad Antigori dalla professoressa Ceruti, che a Sarroch ha lasciato tracce indelebili del suo lavoro.

Oltre agli amministratori comunali, saranno presenti alla cerimonia anche personalità del mondo accademico e dell'archeologia.

