Un ingegnere da inserire nell’Ufficio tecnico, sei agenti per la polizia locale in modo da potenziare il comando in vista dell’estate: il Comune prepara nuove assunzioni per completare la propria pianta organica.

Prosegue il percorso dell’amministrazione comunale per riempire gli ultimi posti vacanti del Municipio di corso Vittorio Emanuele: dopo le quattordici assunzioni avvenute nei mesi scorsi, prima dell’estate arriveranno a Pula altri sei dipendenti comunali.

«Abbiamo pubblicato il bando per individuare un ingegnere da inserire nel settore dell’Ufficio tecnico – spiega il sindaco, Walter Cabasino -, con l’assunzione del comandante della polizia locale, Enrico Madeddu, il quadro dei funzionari è stato finalmente completato, ma per potenziare il comando arriveranno altri sei agenti ausiliari, utili durante il periodo estivo per far fronte alla mole di lavoro legata all’aumento del traffico e della presenza dei vacanzieri. Quella che abbiamo portato avanti in meno di un anno è stata una vera e propria rivoluzione degli uffici: in così poco tempo siamo riusciti a riempire tutte le caselle della nostra pianta organica rimaste a lungo vuote».

