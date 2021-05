Sviluppo sostenibile: la Giunta comunale di Dolianova vuole convincere i propri cittadini a investire in auto elettriche. Il Settore servizi alla comunità ha pubblicato l’avviso relativo alla manifestazione di interesse per l’individuazione di concessionari automobilistici e rivenditori autorizzati alla vendita di auto a propulsione elettrica disponibili alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Comune per fornire condizioni contrattuali più vantaggiose ai residenti interessati all’acquisto di veicoli elettrici.

In cambio l’amministrazione comunale si impegna a rendere disponibile nel proprio sito istituzionale l’elenco dei concessionari e dei rivenditori che aderiscono all’iniziativa (sito che verrà costantemente aggiornato e a mettere a disposizione un’area pubblica per la presentazione dei veicoli elettrici. Le aree pubbliche verranno concesse a titolo gratuito e di volta in volta individuate dagli uffici comunali, tenendo conto delle eventuali manifestazioni in programmazione.

L’obiettivo della singolare iniziativa è promuovere l’utilizzo della mobilità sostenibile. Ed è per lo stesso motivo che nel centro abitato di Dolianova sono state installate 14 colonnine di ricarica per veicoli elettrici, posizionate in punti cruciali del centro abitato stabiliti in base alla compatibilità con il piano del traffico e il progetto di riqualificazione urbana della cittadina.

© Riproduzione riservata