Cinque paesi con le rispettive pro loco che si uniscono per un Carnevale più grande e meglio organizzato.

È il Carnevale intercomunale organizzato da alcuni comuni della costa sud occidentale della Sardegna. Da tempo l’iniziativa coinvolge Pula, Sarroch e Villa San Pietro, quest’anno subentrano altre due località: Capoterra e Domus De Maria.

Ben cinque sfilate distribuite tra l’11 e il 21 febbraio.

Si parte l’11 febbraio a Villa San Pietro, sfilata che parte da piazza San Pietro alle 15. L’indomani, domenica 12 febbraio, tocca a Pula, la sfilata parte sempre alle 15 da piazza del Popolo.

Sabato 18 tocca a Domus de Maria, ancora alle 15, la sfilata parte da piazza de Is Argiolas. Quindi il 19 sfilata a Capoterra, alle 15 da Piazza Liori.

Il Carnevale intercomunale si chiude martedì grasso, il 21, a Sarroch, con la sfilata che parte alle 15 da piazza Repubblica.

A Capoterra e Sarroch ci sarà anche la musica di Elena Ciccu.

Ci sono anche premi per le migliori maschere e i migliori gruppi in maschera iscritti alla gara. Saranno premiati primo, secondo e terzo posto per gruppi da almeno 10 persone, primo posto per gruppo da 4 a 9 persone, miglior maschera di coppia, miglior maschera femminile e miglior maschera maschile. Il montepremi è di 1.500 euro.

