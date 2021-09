Ha detto al benzinaio che la tessera bancomat non funzionava, quello si è fidato (non aveva molte alternative visto che l’uomo non aveva contante a disposizione) e si è fatto promettere dal cliente che sarebbe tornato l’indomani a pagare i 50 euro di gasolio che aveva prelevato al distributore.

Ma non è mai più tornato. Si è reso irreperibile facendo andare su tutte le furie il titolare della stazione di servizio che si trova lungo la Provinciale 196, in territorio di Villasor.

Il gestore si è rivolto ai carabinieri, per i quali è stato facile tramite le telecamere risalire al proprietario della Opel, un 65enne di Iglesias residente a Uta, agente di commercio con diverse denunce a carico.

L’uomo è stato denunciato alla Procura.

