A Quartucciu, la magia del Natale è stata celebrata con un concorso che ha trasformato il paese in uno spettacolo di luci, creatività e tradizione. Ieri, 6 gennaio, a DoMusArt, si sono svolte le premiazioni del concorso “Balconi, giardini, presepi e vetrine”, un’iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura nell’ambito del progetto “Identità e valore tra passato e presente”, cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna.

A brillare nella categoria delle vetrine è stata la pasticceria Cake & Baje di via Rosselli, che si è aggiudicata il primo premio per aver saputo trasformare la propria esposizione in un incantevole paesaggio natalizio, con un tocco artistico legato al mondo della pasticceria. Secondo posto per il bar Bellika’s di via Nazionale, premiato per la sua atmosfera festosa, mentre il terzo gradino del podio è andato alla ditta Loi Marcella, sempre in via Nazionale, per il suo allestimento luminoso e suggestivo.

La competizione ha visto anche protagonisti i balconi più creativi: il primo premio è andato a Valeria Murtas, seguita da Alessandra Serra e Anna Piras, che hanno saputo portare la magia del Natale nelle facciate delle loro case. Per la categoria giardini, Rosalba Caddeo, unica partecipante, ha ricevuto il meritato riconoscimento per il suo spazio decorativo in via Cavour.

Grande successo anche per i presepi esposti alla DoMusArt e votati dai visitatori dal 13 al 22 dicembre. Sul podio è salita Caterina Scalas con la sua rappresentazione unica della natività, seguita da Enrico Serra e Rita Pischedda, rispettivamente al secondo e terzo posto.

L’assessora Elisabetta Contini, motore dell’iniziativa, ha espresso grande soddisfazione: «La condivisione con il gruppo di maggioranza è stata fondamentale per portare avanti le diverse idee, ma un ringraziamento speciale va agli uffici comunali che hanno contribuito alla pianificazione e alla realizzazione degli eventi. Anche le critiche costruttive ci hanno aiutato a crescere e a migliorare».

