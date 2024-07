I mercatini alimentari Campagna Amica di Coldiretti sbarcano a Costa Rei.

Martedì 9 luglio l'inaugurazione in piazza Colombo alle ore 10. Gli stand saranno operativi dalle 8.30 alle 13. «Un'ottima iniziativa – ha detto Michele Secci, consigliere comunale di Muravera con delega all'agricoltura – una ghiotta occasione per conoscere e gustare i prodotti agricoli a chilometro zero del nostro territorio e sostenere l'agricoltura locale».

L'iniziativa è di Coldiretti in collaborazione, oltre che col Comune, col centro commerciale naturale di Costa Rei.

«L’obiettivo – ha detto Tony Perseo, manager del Centro commerciale – è quello di valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali e rivitalizzare sempre più questo angolo di paradiso».

