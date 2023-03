Incidente mortale a Guspini. Roberto Vaccargiu, 63enne pensionato del posto, probabilmente colpito da un malore, si è andato a schiantare con la propria auto contro un pullman, noleggiato per la gita scolastica della scuola elementare del paese: a bordo del mezzo c’erano diversi bambini.

La tragedia è avvenuta nei pressi di una rotatoria: l’uomo è morto sul colpo. Solo molta paura per gli scolari, illesi. Per lo spavento un bambino di nove anni si è sentito male, ma dopo il soccorso prestato dal 118 si è ripreso e la gita è proseguita.

La vittima era un ex agente di polizia penitenziaria, per molto tempo aveva prestato servizio a Napoli, e da tre anni era tornato nella cittadina per godersi la pensione.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata