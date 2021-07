Denuncia per huida in stato di ebbrezza per una 57enne di Monastir.

La donna nella tarda serata di ieri, mentre percorreva la S.S. 128 alla guida della propria autovettura in direzione Monastir - Senorbì, è stata segnalata al 112 da alcuni automobilisti per il suo andamento irregolare con sbandamenti continui rispetto alla direzione di marcia.

Raggiunta, fermata e controllata dai militari la donna, sottoposta ai controlli etilometrici, è risultata essere alla guida con un tasso alcolico pari 1,33 g/l.

Sul posto è stato fatto intervenire personale sanitario del 118 che, dopo primi accertamenti, ha provveduto al trasporto della donna all'ospedale di Isili. L'autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo, ritirata la patente di guida.

Ci vorrà tempo perché la donna possa essere autorizzata a guidare ancora.

