Nuovi arredi per l’asilo di Guasila. L’amministrazione comunale, utilizzando i fondi ministeriali concessi per le infrastrutture sociali (annualità 2020), ha rinnovato per intero l’arredo della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Gaetano Cima.

"Dal prossimo anno scolastico i bambini potranno vivere la sorpresa di utilizzare banchi e sedie totalmente nuovi, originali e colorati”, dice il sindaco Paola Casula. Inoltre nella parte esterna dell’edificio è in fase di allestimento un nuovo parco giochi, per il divertimento dei più piccoli. La Giunta comunale continua a investire nell’istruzione.

Tra gli obiettivi a medio-lungo termine c’è la realizzazione del nuovo asilo e la ristrutturazione della scuola dell’infanzia, per favorire l’attivazione di un percorso didattico integrato per le bambine e i bambini sino al compimento del sesto anno d’età (sino all’ingresso nelle scuole elementari).

Per ottenere le risorse necessarie l’esecutivo ha partecipato al bando del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca per la costituzione delle nuove strutture scolastiche per l’infanzia. È un progetto da 700mila euro: l’obiettivo è accedere ai fondi del Recovery Fund.

