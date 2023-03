Un incontro per illustrare agli agricoltori della Trexenta le importanti novità entrate in vigore con la riforma della politica agricola comunitaria (Pac). Domani, martedì 7 marzo, a partire dalle 16.30 nell’auditorium comunale di Guasila, si terrà l’incontro divulgativo “La nuova politica agricola comune: la programmazione Pac 2023-2027”. L’iniziativa è promossa dall’agenzia Laore con l’obiettivo di fare chiarezza sulle differenze tra i pagamenti per titoli (i diritti legati agli ettari di terra coltivata) previsti dal vecchio regime e dal nuovo regime.

Dopo i saluti della sindaca Paola Casula interverranno gli esperti di politiche agricole comunitarie Paola Ugas (“Attività del servizio di sviluppo rurale del territorio”) e Tommaso Bretza (“La nuova Pac: programmazione”). Seguirà il dibattito con la possibilità da parte dei presenti di rivolgere domande ai tecnici Laore, per eventuali chiarimenti e per approfondire i temi dell’incontro.

La nuova Pac è stata ridisegnata pensando a una agricoltura più sostenibile a livello ecologico. Il nuovo regime mette in campo alcune importanti novità: i titoli sotto i 172 euro tenderanno a crescere, sono previste inoltre l’abolizione della monocoltura e l’introduzione delle colture miglioratrici per la fertilità dei terreni come rotazioni colturali. Nell’incontro di Guasila si parlerà anche del futuro dell’agricoltura e in particolare delle opportunità offerte dai Primi insediamenti (gli investimenti rivolti ai giovani imprenditori) e dai premi aggiuntivi della Comunità europea per gli agricoltori dai 18 ai 40 anni.

