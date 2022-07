Grosso incendio nelle campagne di Serdiana.

Le fiamme sono divampate nella zona di Frisia, sviluppandosi fra le stoppie e le erbacce e aggredendo poi le piante d’alto fusto, compresi ulivi.

L’allarme è scattato verso le 13,30 con l’arrivo dei forestali della Stazione di Dolianova, dei Vigili del fuoco e dei volontari del Masise.

È stato fatto intervenire anche un elicottero che ha effettuato decine di lanci.

Gravi i danni: verso le 16 il rogo è stato domato, quindi è iniziato il sopralluogo per stabilire le cause dell’incendio e per quantificare le conseguenze.

