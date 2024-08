Incidente stradale sulla statale 387, all’altezza di Sant'Andrea Frius.

Secondo quanto ricostruito un motociclista 60enne residente in città ha travolto con la sua BMW GS un gregge di pecore che si trovava sulla carreggiata, uccidendone una. Nell’impatto ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro una Renault Megane guidata da un 25enne residente a Villasalto, che procedeva in senso opposto.

Il motociclista è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 di Senorbì e trasportato in codice rosso al Brotzu. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Le pecore coinvolte nell'incidente sono risultate di proprietà di un agricoltore locale.

Sul posto i militari della Stazione Carabinieri di Gesico, con il supporto della pattuglia della Stazione di San Nicolò Gerrei. In corso le indagini.

