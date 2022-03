“Se ci dai 1.800 euro ti restituiamo la macchina”. Il ricatto è stato avanzato nei confronti di un 47enne di Sestu al quale, nel pomeriggio del 4 marzo a Quartucciu, tre persone avevano rubato l’auto impossessandosene con violenza e minaccia.

La tecnica, denominata “cavallo di ritorno”, non ha però funzionato. Il proprietario aveva infatti recuperato la Ford Focus, semidistrutta a seguito di un incidente e abbandonata in via Gallus, il 7 marzo. Quindi si è rifiutato di pagare il prezzo del “riscatto”. Il reato da parte dei tre denunciati – che hanno età comprese tra i 40 e i 47 anni – resta almeno a livello di tentativo.

(Unioneonline/s.s.)

