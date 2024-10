È tutto pronto per la settima edizione degli Awards di Food and Travel Italia, edizione italiana del primo magazine internazionale, diffuso in 18 Paesi, che si occupa di enogastronomia, viaggi gourmet e turismo di alto profilo, che farà tappa nell’Isola presso la suggestiva cornice del Forte Village Resort questa sera, giovedì 10 ottobre, alle ore 18.30.

L’intento dell’edizione 2024 è dimostrare che la cultura enogastronomica può coniugarsi con il glamour, in un evento che celebra il prestigio storico dell’editoria con uno sguardo “contemporaneo” e accattivante.

«Sarà un’edizione in cui vorrei che tornassimo tutti un pò bambini, coraggiosi e sprezzanti del pericolo - commenta la patron di Food and Travel Italia, Pamela Raeli - Il Premio è pensato come un format che valorizza Cibo, Vino, Turismo, Imprenditoria e Cultura territoriale».

I vincitori della settima edizione saranno annunciati questa sera durante la serata di gala della kermesse, presentata da Pamela Raeli, dal poliedrico Filippo Polidori e dal Direttore di Food and Travel Italia Fabrizio Imas.

I riconoscimenti da assegnare ricoprono tutti gli ambiti della ristorazione, dell’ospitalità, del turismo, del luxury e dell’imprenditoria.

I premi verranno riconosciuti non solo ai prodotti, ma anche alle organizzazioni di eccellenza, nelle categorie vino, location e destinazione dell’anno.

E, come sempre, verranno assegnati i Premi Speciali conferiti dal board di Food and Travel a professionalità e personalità che hanno dato particolare lustro ai settori di appartenenza sia in Italia che all’estero.

Prestigiosi gli ospiti della kermesse su cui, come da tradizione, si manterrà il riserbo fino all’inizio dell’evento.

“Ricorda di osare sempre“, frase pronunciata dal poeta vate Gabriele D’Annunzio, è il tema di questa settima edizione degli Awards 2024 che negli anni scorsi ha circuitato nelle più prestigiose località turistiche della Penisola.

«Un grido di guerra che il poeta coniò in occasione della Beffa di Buccari, una memorabile impresa militare alla quale lui stesso prese parte - spiega Pamela Raeli - Nonostante l’esito inconcludente dal punto di vista militare (le conseguenze sulla flotta austro-ungarica furono limitate, uno dei piroscafi italiani risultò danneggiato), la Beffa di Buccari ebbe il merito di risollevare il morale della Marina e dell’Esercito italiani».

Tra i premiati della prima edizione, svoltasi sempre al Forte Village nel 2018, si possono ricordare Bruno Vespa, per la sua produzione vitivinicola di nicchia, e gli chef stellati Davide Oldani, Enrico Cerea e Antonio Guida, tra i più noti al grande pubblico.

L.P.

