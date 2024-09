Ha 32 anni e arriva da Guasila: Giulia Masella è la nuova Miss Mamma Sardegna 2024. La finale regionale del concorso si è svolta il 29 agosto a Quartu, organizzata dall'agenzia Lady Music Model di Gianfranco Campus.

La neoeletta ha incantato tutti con la sua eleganza e l'estrema dolcezza e per la prova artistica ha cantato con suo figlio "La più bella" di Anna Tatangelo. La reginetta rappresenterà la Sardegna alle fasi nazionali del concorso a partire dal 12 settembre a Bellaria Igea Marina in Emilia Romagna. Nel corso della serata sono state elette anche altre 5 miss. Per la categoria dai 25 ai 45 anni: seconda classificata Pamela Loi 42 anni di Cagliari , terza classificata Martina Desogus 41 anni di Selargius, quarta classificata Denise Davoli 35 anni di Selargius, quinta classificata Emma Mulas 45 anni di Quartu e sesta classificata Maria Bof 42 anni di Nurachi.

Per la categoria Gold dai 46 ai 55 anni sono state elette: prima classificata Daniela Abis 47 anni di Sinnai, seconda classificata Kiara Fiori 52 anni di Cagliari .

Per la categoria Ever Green oltre i 56 anni: prima classificata Annalisa Medda 66 anni di Quartu, seconda classificata Romina Spagnoletti 57 anni di Quartu S.Elena. Ha condotto la serata Kristian Zeta , le coreografie e il make up sono stati cirati da Sara Matta e Veronica Bernardini.

