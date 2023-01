Girava in auto per Capoterra e i carabinieri lo hanno fermato e sottoposto a un normale controllo.

Nel corso degli accertamenti, sono saltati fuori hashish e un tirapugni di ferro.

Per questo i militari lo hanno denunciato alla Procura di Cagliari per per porto abusivo di armi.

Si tratta di un ragazzo di 20 anni, residente proprio a Capoterra.

Il giovane, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è anche stato segnalato alla Prefettura per possesso di droga.

