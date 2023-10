Giovanni Montis nell’olimpo del body building: l’assessore allo Sport di Capoterra vince a Bucarest il titolo di Mister Universo, impresa che gli era già riuscita nel 2017.

Montis ha vinto il primo posto in due diverse categorie: Men’s physique over 40, e Mens physique tattoo.

«Per me è stata una grande gioia - dice Montis - , lo scorso anno, dopo l’infortunio a una gamba che mi ha impedito per mesi di camminare, non avrei mai immaginato di raggiungere questo incredibile traguardo. Non voglio pormi limiti: nel 2024 mi farò trovare pronto per Mister Olympia, che si terrà a Las Vegas».

