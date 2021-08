Lunghe code sulle strade del Cagliaritano dopo la domenica al mare. ritorno dal mare. E si registra anche un incidente con feriti – per fortuna non gravi - sulla 554, con conseguenti, ulteriori disagi al traffico all'altezza dello svincolo con la vecchia 125. Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu per i rilievi di legge.

Il tutto come detto nel ritorno a casa dopo una giornata sulle spiagge del litorale. Molta gente (non il pienone) a Solanas, frazione di Sinnai, e affollate anche le altre località balneari della zona, Geremeas, Baccu Mandara e Mari Pintau, così come Costa Rei, sul litorale di Castiadas, e Villasimius, dove si registra la presenza di tantissimi turisti soprattutto italiani.

Il Covid continua a tenere lontano i tedeschi, i francesi, inglesi che in passato hanno contribuito a far numeri di presenze da record. Si spera in un prolungamento della stagione anche se l'incertezza legata al Covid preoccupa e non poco.

