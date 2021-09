I carabinieri della Stazione di Gergei hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari un pregiudicato 50enne di Roma per il reato di truffa “on line”.

Il raggiro sarebbe stato consumato ai danni di una residente che si era rivolta ai militari per segnalare la mancata consegna di un’aspirapolvere, messo in vendita su un noto social network, per il cui acquisto aveva versato, mediante bonifico, l’importo di circa trecento euro.

Gli accertamenti dei militari hanno poi permesso di rintracciare il finto venditore.

