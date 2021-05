Gabriele Mascia e Daniele Farci della Spondabilia di Maracalagonis hanno conquistato il titolo campione regionale di prima categoria e di terza categoria di biliardo 5 birilli nella Poule Finale della World Championship challenge for Wild Card. Ad aggiudicarsi invece la Wild Card è stato Giacomo Marginesu che in finale ha battuto Angelo Bellocchio.

Marginesu rapppresenterà la Sardegna al 25esimo campionato del mondo dei 5 birilli e vestirà la divisa azzurra ai prossimi mondiali che si svolgeranno a settembre a Calangianus.

Grande soddisfazione per il circolo Csb La Spondabilia di Maracalagonis per i risultati di Mascia e Farci. Quest'ultimo bissa il titolo vincendo anche il campionato provinciale con qualificazione in rappresentanza della Sardegna ai prossimi Campionati Italiani di biliardo a Saint Vincent il prossimo giugno.

