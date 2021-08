È stato denunciato a piede libero per ricettazione e furto il 49enne di San Sperate finito nei guai insieme a un 47enne residente a Cagliari. I due uomini sono ritenuti coinvolti nel medesimo episodio di ricettazione, ma solo il primo è indagato anche di furto aggravato in relazione al ritrovamento di un escavatore “Kubota” e di un autocarro Iveco risultati rubati a Elmas lo scorso 12 agosto nella sede di una ditta di telecomunicazioni all’interno di un cantiere.

I mezzi erano muniti di un Gps nascosto che ha consentito ai carabinieri di risalire al luogo in cui erano stati portati. Il detentore materiale aveva mostrato ai militari un contratto d'acquisto in cui era presente il nome del venditore sottoposto poi a perquisizione. Il 49enne era stato ulteriormente denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione in quanto trovato in possesso della chiave di accensione di una Fiat 500 di proprietà di una concessionaria. Avendo ritrovato delle chiavi di un mezzo che non risultava di proprietà dell’uomo, i carabinieri hanno collegato la circostanza con l'evento avvenuto poco distante il 12 agosto, quando qualcuno era salito sulla 500 all'interno del punto vendita, allontanandosi senza che nessuno riuscisse a impedirglielo. Non esistono elementi per poter sostenere che il perquisito abbia compiuto il furto ma sicuramente aveva nella propria disponibilità quel mezzo rubato in precedenza e il delitto di ricettazione è più grave di quello di furto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata