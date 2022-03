Due persone sono state denunciate a piede libero dai carabinieri di Monastir al termine di un’indagine nata a seguito di un furto ai danni di un 47enne del posto.

Nei guai sono finiti un 47enne e un 44enne, sarebbero loro gli autori del “colpo” portato a termine in località Piscinas Acqua in cui erano spariti alcuni spezzoni di cavo elettrico in rame per una lunghezza complessiva di 90 metri circa.

I due sono stati trovati in possesso della refurtiva nel momento in cui sono stati fermati dai militari.

