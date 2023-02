Un 18enne è stato arrestato dai carabinieri di Selargius per furto aggravato.

Il giovane, di nazionalità algerina e domiciliato al Centro di accoglienza straordinaria di Villanovaforru, era entrato al centro commerciale “Le Vele” di Quartucciu: dopo aver spaccato con arnesi da scasso i dispositivi antitaccheggio di diversi capi di abbigliamento per un valore complessivo di 450 euro, li aveva nascosti all’interno del proprio giubbotto superando la barriera delle casse sulla corsia dell’uscita senza acquisti.

Il personale della vigilanza, che aveva notato i suoi movimento, lo ha bloccato chiedendo l’intervento dei carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari che hanno recuperato la refurtiva portando il giovane in caserma.

Il giovane straniero è stato messo ai domiciliari al Cas di Villanovaforru in attesa del processo per direttissima in programma oggi a Cagliari.

