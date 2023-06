Un 51enne di Selargius è stato denunciato dai carabinieri della Stazione locale, con l’accusa di essere l’autore di diversi furti, al termine di indagini portate avanti negli ultimi tempi.

I militari sono arrivati al presunto ladro attraverso le immagini delle telecamere pubbliche e private piazzate in diverse parti del territorio comunale.

L'uomo è accusato di un furto commesso su di un'auto in sosta e su altre tre macchine parcheggiate in un garage e in un giardino.

Una volta ricostruito il primo furto, dopo aver rivisto tutte le immagini è stato possibile documentarne altri tre.

L'indagato è stato ora denunciato per furto aggravato e continuato.

