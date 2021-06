Furto di fiori dalle fioriere di Quartucciu.

In meno di 48 ore la maggior parte è stata rubata. Le segnalazioni arrivano sui social network, dove vengono postate le foto del prima e del dopo: prima fioriere colme di fiori colorate, poi spoglie e con solo qualche piccola pianta verde.

Tra i commenti c’è chi vorrebbe vedere in faccia chi è capace di rubare piante che sono state messe per lo più per abbellire le vie della città, patrimonio di tutti, ma c’è anche chi evidenzia come sia un fatto che accade spesso a Quartucciu, dove sembrerebbe che anche dai balconi e dalle finestre all’altezza della strada vengano rubati i vasi di fiori, dimostrando così di avere sia poco senso civico che poco rispetto verso i propri concittadini.

“Magari chi li ha rubati ha anche il coraggio di lamentarsi e affermare che le nostre vie della città sono poco decorose”, ha commentato Maddalena Siddu, residente in città.

