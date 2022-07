Un uomo di 42 anni di Assemini è morto nel primo pomeriggio in un incidente stradale accaduto lungo la Provinciale 2, che collega Villamassargia a Uta.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti per rilevare l’incidente, l’uomo era alla guida di una Smart sulla quale viaggiava da solo. Verso le 15, per motivi che ancora non sono stati accertati, la piccola auto è finita fuori strada e il 42enne è morto sul colpo, malgrado i tentativi di salvarlo da parte delle squadre dei Vigili del fuoco e dei soccorritori di un’ambulanza del 118.

Non si esclude che la nuova tragedia della strada possa essere dovuta a un malore del conducente durante la guida.

© Riproduzione riservata